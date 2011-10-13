Шістьох людей убито в перестрілці в салоні краси

Перестрілка відбулася в середу в салоні краси в місті Сил-Біч (Seal Beach) на півдні американського штату Каліфорнія, вбито шестеро людей, повідомляє РИА Новости з посиланням на Los Angeles Times.

За іншими даними, жертвами стрілянини стали семеро людей. Associated Press передає, що троє осіб поранені і перебувають у критичному стані.

Очевидці повідомили, що інцидент стався в салоні Meritage.

Підозрюваний вже перебуває під вартою, повідомила поліція. У нього вилучено декілька видів зброї.