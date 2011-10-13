Шістьох людей убито в перестрілці в салоні краси
01:03, 13 жовтня 2011Суспільство
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Злочин у Каліфорнії
Перестрілка відбулася в середу в салоні краси в місті Сил-Біч (Seal Beach) на півдні американського штату Каліфорнія, вбито шестеро людей, повідомляє РИА Новости з посиланням на Los Angeles Times.
За іншими даними, жертвами стрілянини стали семеро людей. Associated Press передає, що троє осіб поранені і перебувають у критичному стані.
Очевидці повідомили, що інцидент стався в салоні Meritage.
Підозрюваний вже перебуває під вартою, повідомила поліція. У нього вилучено декілька видів зброї.
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