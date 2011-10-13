Підприємці просять міліцію не застосовувати зброю

Підприємницькі об`єднання з різних регіонів України 13 жовтня проведуть акцію «Марш порожніх гаманців» у Києві.

Про це повідомив голова Федерації профспілок працівників малого і середнього підприємництва України В’ячеслав РОЙ на прес-конференції в УНІАН.

«Акцію проводять Федерація профспілок малого і середнього підприємництва України спільно з громадськими регіональними організаціями підприємців», - повідомив він.

Зокрема, в акції планують взяти участь підприємницькі організації Вінницької, Київської, Хмельницької та Чернігівської областей.

За словами голови Чернігівської профспілки підприємців Олени ВАРНАКОВОЇ, учасники акції мають намір завтра зібратися біля арки Дружби народів у центрі Києва, пройти до стін Верховної ради, після чого – до будівель Міністерства внутрішніх справ і Адміністрації Президента.

В.РОЙ відзначив, що акція буде мирною, перекривати рух транспорту організатори не мають наміру, рух учасників заплановано лише тротуарами.

У заявці на проведення акції організаторами вказано 2900 чоловік. При цьому прогнозується, що близько 30% учасників не зможуть дістатися Києва з регіонів у зв`язку з перешкодами з боку правоохоронних органів.

Однією з вимог підприємців є зменшення єдиного соціального внеску в 2 рази, розповіла директор Вінницького інформаційно-аналітичного центру проблем підприємництва Ірина КАСЬЯН. Серед інших вимог вона назвала скасування дії Податкового кодексу і створення робочих груп для доопрацювання закону, а також скасування пенсійної реформи, яка б враховувала особливості всіх верств населення. «Наша вимога – щоб закони писалися разом із бізнесом», - сказала вона.

Іншими вимогами підприємців є: скасування пенсійної реформи, введення норми, яка дозволяє проведення позапланових перевірок підприємців лише за рішенням судів або згідно із санкціями прокуратури, а також розробка закону про громадський контроль.

«Ми розширили наші вимоги ухваленням земельної реформи», - сказав В.РОЙ.

Підприємці мають намір надати влади місяць на виконання їхніх вимог, упродовж якого вестиметься роз`яснювальна робота з бізнесом у регіонах.

Заступник голови Всеукраїнської профспілки "Столиця-регіони" Юрій ЄРЕМЕНКО також звернувся до правоохоронних органів із проханням не застосовувати зброю проти учасників акції, оскільки вона буде суто мирною.