Фірташ допоможе містам, де у нього бізнес

Голова Ради директорів Групи компаній Group DF Дмитро ФІРТАШ виступає за те, щоб містоутворюючі та великі підприємства допомагали містам, в яких вони знаходяться. Про це бізнесмен, голова Об‘єднаного руху роботодавців України Дмитро ФІРТАШ заявив під час зустрічі з головою Черкаської обласної державної адміністрації Сергієм ТУЛУБОМ та міським головою Черкас Сергієм ОДАРИЧЕМ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Д.ФІРТАША.

На його переконання, «підприємства повинні грати активну роль у розвитку міст, в яких вони знаходяться. Важливо не тільки платити податки, а й надавати адресну допомогу своїм містам. Така допомога дуже ефективно працює. Для людей дуже важливо бачити результат, коли на їх очах змінюється їхнє місто, змінюється на краще їхнє життя».

Під час зустрічі з головою Черкаської ОДА Д.ФІРТАШ повідомив, що підконтрольний йому Черкаський «Азот» відремонтує палац культури «Дружба народів», фонтан та площу перед ним. Також підприємство надасть фінансову допомогу дитячому будинку у місті Сміла та дитячому відділенню онкологічного диспансеру.

У прес-службі бізнесмена також нагадали, що у травні 2011 року Д.ФІРТАШ ініціював масштабний проект з покращення інфраструктури Сєверодонецька, в якому розташований підконтрольний йому Сєверодонецький «Азот». У місті проводиться повне оновлення тролейбусного парку. Розпочато ремонт льодового палацу.