На Покрову в Україні буде від 5° морозу до 15° тепла

У п’ятницю, 14 жовтня, в Україні температура повітря коливатиметься від 5° морозу в Карпатах до 15° тепла в Криму.

По Україні буде хмарно з проясненнями. Вночі в західних областях, вдень в Україні, крім більшості південних та східних областей, очікуються невеликі дощі, в Карпатах - невеликий мокрий сніг.

Температура - вночі 0-5° тепла, вдень - 4-9° тепла, у південних, східних областях та на Закарпатті - 8-13°; в Карпатах вночі - 0-5° морозу, вдень - від 2° морозу до 3° тепла. В Криму вночі помірний, вдень невеликий дощ. Температура вночі - 5-10° тепла, вдень - 10-15°. Вітер в Україні північно-західний, 7-12 м/с.

По Київській області вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі - 0-5° тепла, вдень - 4-9°.

По Києву вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі - 2-4° тепла, вдень - 5-7°.