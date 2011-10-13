У день народження УПА в Києві хочуть провести 9 мітингів

До Київської міської державної адміністрації на сьогодні надійшло 9 заявок від партій та рухів про намір провести масові громадські заходи в центрі столиці 14 жовтня.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі КМДА.

Так, згідно з поданими заявками, Всеукраїнське об`єднання “Свобода” планує завтра провести мітинг та мирну ходу за маршрутом Парк Шевченка – вул. Володимирська – Софійська площа – Михайлівська площа і залучити до цього 20 тис. осіб. (ВО “Свобода” 14 жовтня, на Покрову, планує Марш слави УПА із вимогами повернути звання Героїв України Степанові Бандері та Романові Шухевичу, визнати боротьбу ОУН-УПА національно-визвольною боротьбою української нації та проголосити 14 жовтня – День створення УПА – державним святом – УНІАН).

Конгрес українських націоналістів, згідно з заявкою, також організовує заходи до Дня створення УПА та свята Покрови, які відбуватимуться з 09.00 до 12.30. Партія заявила про участь 500 осіб. Місця проведення заходів – Аскольдова могила, пл. Слави, вул. Банкова.

Київська організація Української народної партії має намір провести на Софійській площі з 11.30 до 14.30 мітинг з нагоди 69-ї річниці створення УПА. Заявлена участь 300 осіб.

Також Українська націоналістична самооборона подала заявку на проведення ходи від пл. Слави до Адміністрації Президента в період з 11.40 до 12.30. В ній мають взяти участь 300 осіб.

ГО “Християнська Україна” на Софійській площі завтра має намір провести молебень із залученням 5 тис. осіб. В заявці вказано, що захід буде проводитись з 12.00 до 20.00.

Згідно з заявкою Конфедерації праці України, з 11.00 на території, що включає Бессарабську площу, вул. Хрещатик та Європейську площу, буде організовано акцію “Захистимо місто-герой від бандерівської нечисті”, в якій візьмуть участь 1,5 тис. осіб.

У свою чергу Комуністична партія України подала заявку про проведення на Бессарабській площі з 11.00 до 20.00 мітингу, в якому передбачена участь 200 осіб.

Свою заявку подала й партія “Київська Русь”, яка хоче з 9.00 до 11.30 здійснити покладання квітів до пам’ятника Ватутіну та стели в Парку Слави. В акції візьмуть участь 50 осіб.

Крім того, організація “Трудовий рух Солідарність” виявила бажання 14 жовтня провести біля будівлі Кабміну захід щодо проблем вугільної промисловості. Час проведення вказаний з 08.00 до 15.00. Передбачена участь 50 осіб.

Довідка УНІАН. На офіційному сайті міської влади оприлюднено розпорядження від 3 жовтня 2011 р. №1814 “Про проведення масового заходу 14 жовтня 2011 р. на Михайлівській площі”, яким підтримано ініціативу ВО “Свобода” щодо акцій, запланованих об’єднанням на вказаній площі з 18.00 до 22.00.