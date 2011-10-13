Українські та російські фільми з тріском провалилися на «Молодості»

В основній конкурсній програмі Міжнародного кінофестивалю «Молодість» не беруть участь ні українські, ні російські фільми.

Про це повідомив генеральний директор фестивалю Андрій ХАЛПАХЧІ в інтерв`ю журналу Weekly.ua.

Відсутність українських фільмів він пояснив низькою якістю вітчизняних картин. «Навіть фільми з таких «некінематографічних» країн як Ісландія та Норвегія виявилися кращими, представлених українськими авторами. З чотирьох українських картин, поданих на конкурс, одна виявилася взагалі незавершеною, а інші три явно програвали на тлі зарубіжних», – підкреслив А.ХАЛПАХЧІ.

За його словами, українські стрічки будуть представлені в конкурсах короткометражок і студентських фільмів.

Російські фільми не пройшли на конкурс із тієї ж причини. «Чотири-п`ять запропонованих нам російських фільмів були хорошого рівня, тягнули майже на четвірку. Але це далеко не те, чого хотілося б», – пояснив генеральний директор фестивалю. За його словами, «загальний рівень російського кіно впав.. У Росії практикується потужне державне фінансування кінематографа, яке спрямоване на пропагандистські теми про велику Росію».

За словами А.ХАЛПАХЧІ, в повному метрі на фестивалі представлені стрічки спільного виробництва Бельгії та Голландії, Аргентини та Іспанії, картини з Польщі, Чехії, Швеції.

«Розглядаємо участь Франції та США, запрошуємо Іран. Але там непроста ситуація. Кінематографісти, які повинні були їхати на фестиваль у Сан-Себастьян, арештовані, їх не випускають із країни. А нам поки не зовсім зрозуміло, у кого в руках картина, яку ми просимо, і чи зможемо ми взагалі її отримати», – зазначив гендиректор «Молодості».

А.ХАЛПАХЧІ повідомив, що Міжнародний кінофестиваль «Молодість» відкриється показом фільму Єжі ГОФМАНА «Варшавська битва 1920». «У Є.ГОФМАНА в центрі сюжету стоїть романтична історія про любов у складних історичних обставинах, і ці обставини він досліджує дуже глибоко й толерантно», – підкреслив А.ХАЛПАХЧІ. «Реакція очікується різна: хтось буде в захопленні, комусь може не сподобатися. Але це, поза сумнівом, витвір мистецтва, який і має викликати спори», - зазначив гендиректор кінофестивалю.

*** Міжнародний кінофестиваль «Молодість» проводиться в Києві з 1970 року. «Молодість» є єдиним в Україні міжнародним фестивалем, офіційно зареєстрованим FIAPF - Всесвітньою асоціацією продюсерів.

Цього року фестиваль проходитиме з 22 по 30 жовтня.