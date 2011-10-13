Азаров доручив розслідувати дії податківців

23:41, 13 жовтня 2011
Суспільство
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Не сьогоднішні, вчора теж відзначилися

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ дав доручення голові Державної податкової служби України Віталію ЗАХАРЧЕНКУ провести службове розслідування дій податківців «в одному з бізнес-центрів столиці» і дати їм належну оцінку.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби уряду, переданому УНІАН.

Нагадаємо, учора, 12 жовтня, співробітники податкової міліції близько 11:20 зайняли будівлю бізнес-центру «Інком». За даними прес-служби компанії «Інком», зокрема, були блоковані поверхи, співробітникам компанії було заборонено виходити з будівлі. Співробітникам не були пред`явлені документи, на підставі яких проводиться обшук приміщення, а лише податкові посвідчення. Обшук тривав близько години.

Довідка УНІАН. Компанія «Інком» – інтегратор інформаційних технологій, що має 30 філіалів по всій території України, а також представництва у Білорусі і Казахстані.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку податкова міліція за підтримки озброєних співробітників спецпідрозділів проводила обшук в офісі організації ветеранів війни в Афганістані «Ніхто крім нас» у Києві.

Ветерани Афганістану пов`язують свавілля правоохоронців виключно зі своєю активною політичною діяльністю. Зокрема, у зв`язку з подіями 20 вересня під Верховною Радою, коли вони здійснили штурм парламенту, та підготовкою на завтра, 14 жовтня, загальноукраїнського Форуму громадянського суспільства.

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