АМК заборонив підвищувати ціни на ліки 20 фірмам (список)

Антимонопольний комітет України (АМКУ) зобов`язав 10 найбільших вітчизняних виробників і 10 основних оптових дистриб`юторів лікарських засобів утриматися від дій, які можуть привести до економічно необгрунтованого підвищення цін або виникнення штучного дефіциту фармацевтичної продукції.

Про це УНІАН повідомила прес-служба комітету.

Згідно з повідомленням, вимоги стосуються забезпечення цінової стабільності на ринку, особливо в періоди поширення і загострення сезонних інфекційних захворювань у населення.

Обов`язкові для розгляду рекомендації надані ЗАТ НПЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» (м. Київ), ВАТ «Київмедпрепарат» (м. Київ), ЗАТ «Київський вітамінний завод» (м. Київ), ОДО «ІнтерХім» (м. Одеса), ВАТ «Фармак» (м. Київ), ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я» (м. Харків), ТОВ «Лекхім-Харків» (Харків), АТОВ «Галичфарм» (Львів), ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика» (м. Житомир), ТОВ «Дослідний завод «ГНЦЛС» (м. Харків), ТОВ «Оптіма-фарм, ЛТД» (м. Київ), ТОВ «АВС Логістік Парк» (м. Київ), ТОВ "БаДМ" (Дніпропетровськ), ТОВ «Юрія-Фарм» (м. Київ), ТОВ «Вента ЛТД» (м. Дніпропетровськ), ТОВ «Фармпланета» (м. Київ), ТОВ «Гледфарм ЛТД» (м. Київ), ПТМПФ «Едельвейс» (м. Львів), ЗАТ «Альба Україна» ( м. Бориспіль, Київська обл.) і ТОВ «ФРА-М» (м. Донецьк).

У повідомленні зазначається, що про результати розгляду рекомендацій учасники ринку лікарських засобів мають повідомити Комітет у п’ятнадцятиденний термін.