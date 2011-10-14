У Вінницькому онкодиспансері хворим продавали безкоштовні ліки

Службові особи Вінницького обласного клінічного онкодиспансеру підозрюються у продажу препаратів, які виділяються онкохворим за рахунок бюджетних коштів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Вінницької області, прокуратурою Ленінського району Вінниці в онкодиспансері виявлено випадки реалізації лікарями хворим препаратів, що виділялись безкоштовно за рахунок бюджетних коштів. На час перевірки встановлено, що 5 пацієнтам реалізовано препаратів на 36,6 тис. грн.

За вказаним фактом прокуратурою району відносно службових осіб лікувального закладу порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Крім того, порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 184 КК України щодо медичних працівників Уланівської лікарні (Хмільницький район), які під час проведення медичного обстеження з пацієнтів незаконно, під виглядом благодійних внесків, отримували кошти в розмірі від 20 до 40 грн. за вартість плівки при проходженні рентген-оглядів. Сума коштів, отриманих з пацієнтів незаконно, становить близько 10 тис. грн.