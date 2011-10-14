Через стрілянину в Одесі почалися проблеми у етнічних чеченців?

У Ізмаїльському районі Одеської області затриманий чеченець, якому співробітники правоохоронних органів намагаються приписати чужі злочини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні заступник голови парламенту Чеченської республіки Ідріс УСМАНОВ на прес-конференції в Одесі.

За його словами, про безпідставний тиск на чеченця повідомив адвокат затриманого.

«Як повідомив адвокат затриманого, цьому АРБІЄВУ двічі підкидали наркотики», - відзначив І.УСМАНОВ, який прибув до Одеської області разом із Рамзаном ЦИЦУЛАЄВИМ, помічником чеченського Президента Рамзана КАДИРОВА.

За словами І.УСМАНОВА, «затриманий АРБІЄВ готовий співробітничати щодо злочинів, у яких дійсно замішаний, проте брати на себе провину за те, чого він не здійснював, звичайно ж, не хоче».

Разом з тим він зазначив, що «не має наміру чинити тиск на слідство»: делегація Чечні зустрічалася з керівництвом Головного управління внутрішніх справ в Одеській області і обговорювала питання взаємодії з правоохоронцями, а також були висловлені побажання, щоб міліціонери припинили тиск на представників діаспори.

При цьому посланець Р.КАДИРОВА висловив співчуття сім`ям загиблих і поранених українських міліціонерів: «Ми засуджуємо те, що сталося, і висловлюємо глибоке співчуття сім`ям загиблих міліціонерів, тому що знаємо, що це таке. Але водночас не хочемо, щоб через цей випадок страждали і доброчесні громадяни чеченської національності, які проживають в Україні».

На його думку, дуже часто фігурують поняття «чеченський бандит» і «чеченський терорист».

«Ми вважаємо, що у бандитів і злочинців немає національності, це просто злочинці, які повинні відповідати за скоєне", - наголосив І.УСМАНОВ, додавши, що етнічні чеченці «стурбовані методами, за допомогою яких одеські правоохоронці ведуть розслідування щодо злочинної діяльності Аслана Дікаєва», вбитого 1 жовтня в Одесі під час спецоперації силовиків.

Згідно з даними УМВС України в області, 7 жовтня під час міліцейської операції «Трал» в Ізмаїлі затримано оголошеного в міжнародний розшук за умисне вбивство громадянин Росії (чеченця за національністю). Правоохоронці не заперечують, що він може бути поплічником розстріляного при затриманні в Одесі А.Дікаєва, але і не підтверджують цього.

Як повідомлялося, третім, не затриманим досі членом банди А.Дікаєва, згідно з даними міліції, є 34-річний уродженець Сімферополя Андрій ШЕМЯТЕНКОВ, якому вдалося втекти від правоохоронців під час спецоперації.