14 жовтня у Житомирі розпочалися Дні польської культури.

Як передає кореспондент УНІАН, з цієї нагоди до міста прибув Генеральний консул Республіки Польща у Вінниці Кшиштоф СВІДЕРЕК.

На свято до Житомира приїхала також делегація Шльонського Воєводства Польщі.

У рамках відзначення Днів польської культури в Житомирі, які проводяться вчетверте, 15 жовтня відбудеться відкриття пам’ятної дошки видатному поляку і житомирянину Ігнацію Яну Падеревському на фасаді Житомирської музичної школи №5.

Цього ж дня у Житомирській обласній науковій універсальній бібліотеці ім. О.Ольжича відкриється виставка «Ігнацій Ян Падеревський: європеєць, державний діяч, митець» і відбудеться концерт пам’яті видатного земляка.

Крім того, 16 жовтня у Житомирській філармонії проходитиме XVII Міжнародний фестиваль «Веселка Полісся», присвячений 20-річному ювілею трьох відомих колективів – польського зразкового дитячого вокального ансамблю «Дзвонечки», народного ансамблю польського танцю «Короліски» та польського зразкового ансамблю «Кольорові пташки».

Урочисте закінчення IV Днів польської культури супроводжуватиметься концертом відомого польського колективу – Державного національного ансамблю пісні і танцю «Шльонськ» у Житомирському обласному українському музично-драматичному театрі ім. І. Кочерги.

Як повідомлялося, на Житомирщині наразі проживає найбільша польська діаспора – майже 50 тис. осіб, що становить 4% населення області. У окремих школах міста й області відкрито класи із поглибленим вивченням польської мови, історії та культури.