Філарет сподівається, що свято Покрови стане державним

Патріарх Київський та всієї Руси-України ФІЛАРЕТ (Українська православна церква Київського патріархату) вірить, що свято Покрови Пресвятої Богородиці в Україні має стати державним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Рівному, спілкуючись із журналістами.

«Я сподіваюся, що прийде час, коли наша держава буде святкувати Покрову Божої Матері як державне свято, так само, як ми святкуємо тепер День хрещення Київської Русі», – сказав ФІЛАРЕТ.

Також Патріарх відправив Службу Божу в Свято-Покровському соборі Рівного.

Як відомо, 14 жовтня християни Східного обряду відзначають одне з дванадцяти найбільших церковних свят року - Покрову Пресвятої Богородиці.