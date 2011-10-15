У Вінниці вшанували пам’ять загиблих козаків

У Вінниці сьогодні з нагоди Дня українського козацтва понад 200 осіб біля пам’ятника Івану Богуну вшанували пам’ять загиблих козаків.

Як передає кореспондент УНІАН, Дні українського козацтва, які проходять з 14 по 16 жовтня, розпочались урочистим покладанням квітів та патріотичними віршами.

Біля пам’ятника, окрім численних представників козацтва, зібрались представники влади, молодь та громадські діячі.

Вшанувати пам’ять козаків прийшли й місцеві політики – квіти до пам’ятника І.Богуну поклали активісти Вінницької організації Української народної партії.

Також в області пройшла низка заходів, приурочених до цієї подій, а саме: козацькі читання на тему: «Сучасний підхід до вивчення історії козацтва», відрилась персональна виставка живопису Миколи ОЛІЙНИЧЕНКА «Українське козацтво: минуле і сучасність».

Також у Вінниці в кіноконцертній залі «Плеяда» проходять урочисті збори та святковий концерт з нагоди Дня Українського козацтва.

Довідка УНІАН. Національне свято козацтва порівняно молоде, його започаткували лише з 1999 року. За 12 років козацький рух в Україні став популярнішим не тільки серед представників культури та членів «козацьких» організацій, а й серед підростаючого покоління. Українське реєстрове козацтво у Вінниці налічує близько 2 тис. осіб.

Пресвята Богородиця вважається покровителькою українського козацтва. Тому саме на Покрову козаки відзначають своє свято.