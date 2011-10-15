Ужгород залишиться в європейському часі, не чіпаючи стрілок

Депутати Ужгородської міської ради прийняли рішення, згідно з яким установам та підприємствам міста з 1 листопада 2011 року пропонується розпочинати роботу на годину пізніше, ніж загалом в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, на пленарній сесії міськради було ухвалено рішення «Про зміну роботи підприємств, установ та організацій», за яке проголосували 60 депутатів, один не голосував.

«Зокрема, уроки у міських школах починатимуться не о 8-й, а о 9-й годині, а робота інших організацій починатиметься не о 9-й, а о 10-й», - повідомив мер Ужгорода Віктор ПОГОРЕЛОВ.

Депутати мотивували своє рішення тим, що закарпатці звикли до старого, «зимового» часу, і рішення Верховної Ради про його скасування згубно відіб’ється на здоров’ї місцевих жителів.

«Наші діти просто не будуть висипатися, тому це негативно впливатиме на їхню психіку», - повідомила на сесії депутат міської ради, головний лікар Ужгородської дитячої поліклініки Єлизавета ЛЯХ.

Також депутати доручили Ужгородському міськвиконкому розробити рішення, яким запропонувати починати роботу підприємств, установ та організацій на годину пізніше.