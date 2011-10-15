"Крим-Кубань" перейменували на "Крим-Кавказ"

06:57, 15 жовтня 2011
Суспільство
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Міжнародний пункт пропуску «Крим-Кубань» буде перейменовано в міжнародний пункт пропуску «Крим-Кавказ».

Як повідомляє Міністерство інфраструктури України, уряд України схвалив відповідне розпорядження № 999-р від 12 жовтня.

Даним розпорядженням схвалено проект Угоди (у формі обміну нотами) між Кабінетом міністрів України і урядом Російської Федерації про внесення змін до Угоди між урядом України і урядом Російської Федерації про пункти пропуску через державний кордон між Україною і РФ від 8 лютого 1995 року, і стосується перейменування пункту пропуску.

 

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