В Одесі - пожежа на кранобудівному заводі

В Одесі сталася пожежа на кранобудівну заводі «Краян».

Як повідомили УНІАН в Управлінні МНС України в Одеській області, пожежа почалася близько 12.00. Вогнем було охоплено 500 кв. метрів складського приміщення.

Пожежні команди, які прибули на місце, виявили, що людей у приміщенні не було, однак серед осередків вогню знайшли і винесли близько 10 кисневих і газових балонів, що дозволяє припустити, що пожежа виникла при різанні металоконструкцій.

За словами співробітників МНС, через нестачу води для гасіння вогню на заводі, поряд з яким проходить залізнична гілка, рятувальники скористалися допомогою пожежного поїзда. Близько 16.00 більшість осередків вогню було ліквідовано.

На даний час близько 50 пожежних проливають осередки горіння.