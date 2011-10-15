Мер Севастополя роздобув грошей у Москві

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Володимир ЯЦУБА і мер Москви Сергій СОБЯНІН домовилися про збільшення фінансування соціальних проектів у Севастополі.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Відділі у справах преси і інформації Севастопольської МДА, про це йшлося в ході робочої зустрічі В.ЯЦУБИ і С.СОБЯНІНА, що відбулася у п`ятницю у Москві.

В.ЯЦУБА повідомив, що досяг із С.СОБЯНІНИМ домовленостей про збільшення фінансування соціальних проектів, створення фонду під егідою Будинку Москви у Севастополі, відновлення практики лікування севастопольських ветеранів у госпіталі ЧФ РФ (ветеранів війни і Збройних сил, які не мають російського громадянства – УНІАН).

«Крім того, Сергій СОБЯНІН дав доручення відпрацювати механізм придбання тролейбусів для Севастополя і закупівлі спеціальної техніки для комунального господарства нашого міста», - сказав В.ЯЦУБА.

Він наголосив, що Москва завжди допомагала Севастополю вирішувати соціальні і економічні питання. В.ЯЦУБА також повідомив, що Севастополь готовий запропонувати уряду Москви і московському бізнесу ряд інвестиційних проектів.

Він запросив С.СОБЯНІНА відвідати Севастополь з візитом у відповідь навесні 2012 року. Мер Москви прийняв запрошення.

С.СОБЯНІН висловив упевненість, що співпраця Москви і Севастополя розвиватиметься, продовжиться обмін досвідом в області освіти і гуманітарних зв`язків, йдеться у прес-релізі МДА.

У зустрічі також взяли участь Надзвичайний і Повноважний Посол України в РФ Володимир ЄЛЬЧЕНКО, голова Севастопольської міськради Юрій ДОЙНИКОВ, керівник Департаменту зовнішньоекономічних і міжнародних зв`язків міста Москви Сергій ЧЕРЕМІН.