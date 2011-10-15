На Херсонщині відзначили 300-річчя Олешківської Січі

15 жовтня в місті Цюрупинськ Херсонської області відзначили 300-річчя з дня заснування Олешківської Січі.

Як передає кореспондент УНІАН, заходи проходили в двох місцях: на території історичного поселення козаків – Олешківської Січі і в самому районному центрі.

У заходах взяли участь представники козацьких організацій з різних регіонів, у рамках святкування відбувся показ сучасної військової техніки, козацькі ігри і історичні вікторини, виступи самодіяльних народних колективів.

Розважальну програму склали: театралізований фестиваль народної творчості «Козацькому роду нема переводу”, посвячення у козачата, театралізована ігрова програма «Козацькі забави», театралізований екскурс в історію козацької доби, конкурс жіночої краси «Я козачка твоя», конкурс «Візитна картка», конкурс з оздоблення куренів, конкурс на кращу козацьку страву, виступи художніх колективів, спортивні змагання, виступи колективів козацького рукопашного бою, бойового гопака, гирьовиків, фаєр-шоу, феєрверк і етнодискотека.

Довідка УНІАН. Олешківська Січ була заснована у 1711 році після руйнування російськими військами у 1709 році Старої Чортомлицької Січі. Це була територіально-військова організація запорізьких козаків України у володіннях Кримського ханства. Саме тут була створена перша в світі конституція - «Конституція прав і свобод Запорізького війська», більш відома як «Конституція Пилипа Орлика».

Олешківська Січ проіснувала до 1734 року.