У Херсоні встановлять 100 відеокамер

До кінця жовтня в Херсоні міліція запустить систему відеоспостереження за складними ділянками міста.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це керівник Управління МВС України в Херсонській області, генерал-майор міліції Валерій ЛИТВИН заявив у п`ятницю на засіданні колегії.

За словами В.ЛИТВИНА, в місті вже встановлено 10 відеокамер, переважно в центральній частині, але вже до кінця року в Херсоні в різних місцях буде встановлено до 100 відеокамер. Усі трансльовані в режимі он-лайн події з кожної камери записуватимуться й зберігатимуться не менше тижня на спеціальних носіях.

«Усі камери транслюватимуть, що відбувається в громадських місцях і в кримінально-небезпечних точках міста до спеціального операційного залу чергової частини облуправління МВС. Тепер злочинець кілька разів подумає, чи скоювати йому протиправні дії чи ні, якщо він знатиме, що все під спостереженням і записується», - повідомив В.ЛИТВИН.

За його словами, в Україні аналогічні системи відеоспостереження є лише в Києві й Луганську.

Зокрема, генерал-майор показав присутнім на колегії журналістам уже готовий операційний зал чергової частини й повідомив, що до кінця жовтня він почне функціонувати в повноцінному режимі. Постійно тут чергуватимуть не менше трьох працівників міліції.

Також В.ЛИТВИН планує прикомандирувати до чергової частини три опергрупи, які в разі виявлення правопорушень будуть готові протягом 5-6 хвилин прибути на місце події в будь-який кінець міста.

Чергова частина розташована в одному з приміщень УМВС.

Вартість встановлення системи й обсяг коштів, необхідний для її утримання, керівник Херсонської міліції не уточнив.