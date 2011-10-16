S&P знизило рейтинг найбільшого банку Франції

Міжнародне кредитне агентство Standard & Poor`s (S & P) знизило рейтинг найбільшого у Франції банку з АА до АА-, передає Deutsche Welle.

Представник S & P оголосив, що рейтинг BNP Paribas був знижений з огляду на сумнівами щодо його ліквідності. Рейтинг був змінений за підсумками перевірки п`ятьох найбільших банків Франції, яка показала, що ризики є вищими, ніж вважалося раніше.

Зниження рейтингу також грунтується на тлі "погіршення економічного прогнозу для Європи", зазначив представник S & P.

Після повідомлення S & P, представник банку Джулія Бойс заявила, що BNP Paribas залишається одним з найнадійніших у світі, незважаючи на прогноз рейтингового агентства.

Минулої середи, нагадує РІА "Новости", S & P знизило рейтинги десяти банків Іспанії на тлі збільшення проблем фінансового сектора країни, зокрема, зниження рейтингів торкнулося двох найбільших банків країни - Banco Santander і Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Напередодні інше рейтингове агентство - Fitch - пригрозила зниженням рейтингу 12 найбільших банків у світі, в тому числі Deutsche Bank і BNP Paribas, зауважує агентство dpa.