У Сімферополі в Ан-148 під час злету відмовив двигун
10:41, 16 жовтня 2011Суспільство
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Постраждалих немає
Вчора о 20.42 в аеропорту Сімферополя після злету здійснив аварійну посадку на одному працюючому двигуні літак Ан-148 (авіакомпанія „Росія”), що виконував рейс СДМ-862 за маршрутом «Сімферополь - Пулково (Санкт-Петербург)».
На борту літака перебували 67 пасажирів та 6 членів екіпажу. Жертв і постраждалих немає, повідомляє прес-служба МНС.
Попередня причина аварійної посадки літака – відмова правого двигуна.
Ситуація перебувала під контролем Головного управління МНС у Криму.
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