У Сімферополі в Ан-148 під час злету відмовив двигун

Вчора о 20.42 в аеропорту Сімферополя після злету здійснив аварійну посадку на одному працюючому двигуні літак Ан-148 (авіакомпанія „Росія”), що виконував рейс СДМ-862 за маршрутом «Сімферополь - Пулково (Санкт-Петербург)».

На борту літака перебували 67 пасажирів та 6 членів екіпажу. Жертв і постраждалих немає, повідомляє прес-служба МНС.

Попередня причина аварійної посадки літака – відмова правого двигуна.

Ситуація перебувала під контролем Головного управління МНС у Криму.