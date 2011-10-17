СБУ знайшла багато джинсів під стелею вагону
00:02, 17 жовтня 2011Суспільство
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У поїзді "Одеса - Москва"
У Сумській області співробітники СБУ у взаємодії із працівниками митниці на митному посту «Конотоп» у потягу «Одеса - Москва» затримали двох громадян України, які намагалися вивезти контрабандним шляхом до Росії джинсовий одяг, загальною вартістю близько 700 тис. грн.
Як повідомили УНІАН у прес-групі Управління СБУ у Сумській області, контрабанда була прихована у міжстельовому просторі вагона.
Стосовно затриманих СБУ порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 15 і ч. 2 ст. 201 (замах на вчинення контрабанди за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.
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