Під Києвом «шумахер» на Жигулях врізався у стадо корів

У Київській області автомобіль ВАЗ-2105 врізався у стадо корів, внаслідок чого загинуло три тварини.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Київській області, ДТП сталося у селі Гоголів Броварського району.

Рухаючись по проїжджій частині на великій швидкості, легковик в’їхав у стадо корів, після чого автомобіль відкинуло на зустрічну смугу, де відбулося зіткнення з автомобілем «Шевроле». Водій «Жигулів» з місця ДТП втік. Його особу встановлено, тривають його пошуки.