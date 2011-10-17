Під Києвом «шумахер» на Жигулях врізався у стадо корів

00:18, 17 жовтня 2011
Суспільство
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Втік з місця ДТП

У Київській області автомобіль ВАЗ-2105 врізався у стадо корів, внаслідок чого загинуло три тварини.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Київській області, ДТП сталося у селі Гоголів Броварського району.

Рухаючись по проїжджій частині на великій швидкості, легковик в’їхав у стадо корів, після чого автомобіль відкинуло на зустрічну смугу, де відбулося зіткнення з автомобілем «Шевроле». Водій «Жигулів» з місця ДТП втік. Його особу встановлено, тривають його пошуки.

 

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