На Житомирщині повій до клієнтів підвозили на таксі

У Житомирській області передано до суду кримінальну справу, порушену за сутенерство відносно трьох осіб.

Як повідомив УНІАН начальник відділу по боротьбі з кіберзлочинністю і торгівлею людьми УМВС України у Житомирській області Ігор УЩАПІВСЬКИЙ, кримінальну справу відносно трьох членів злочинної групи було порушено за ч. 3 ст. 303 Кримінального кодексу України (сутенерство, вчинене організованою групою, і втягнення у заняття проституцією).

До складу групи входили організаторка і двоє таксистів. На замовлення клієнта повій доставляли до місця таксисти, брали плату, очікували на завершення сеансу і забирали дівчат. Усі гроші повії віддавали організаторці, яка у подальшому розподіляла їх.

У справі фігурують більше 10 повій.