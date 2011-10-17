Український журналіст вперше отримав премію Деніела Перла

Транснаціональний проект «Корпорація «Злочин в офшорах» за участю журналіста газети «Київ Пост» Влада ЛАВРОВА отримав першу премію імені Деніела Перла за видатні міжнародні журналістські розслідування.

Як передає кореспондент УНІАН, оголошення лауреатів та фіналістів премії за 2011 рік відбулося у рамках Глобальної конференції журналістів-розслідувачів, що проходила у Києві з 13 по 16 жовтня.

Розслідування «Корпорація «Злочин в офшорах» аргументовано розповідає про те, як криміналітет і корумповані політики країн Східної Європи використовують офшори для відмивання грошей, ухилення від сплати податків, а також для контрабанди наркотиків і зброї. Проект об`єднав зусилля Центрів журналістських розслідувань Сараєво, Румунії, Болгарії, Центру медіа-досліджень Кавказу, «Нової газети» (Росія) та мережі журналістів-розслідувачів і ЗМІ Чорногорії, Албанії, Вірменії, Молдови, України, Македонії та Грузії. Від Україні у розслідуванні взяв участь журналіст В.ЛАВРОВ.

Першу премію Деніела Перла за розслідування, проведені журналістами із США, отримала американка болгарського походження Мімі ЧАКАРОВА за документальний фільм «Ціна сексу». Впродовж багатьох років фотожурналіст та оператор М.ЧАКАРОВА досліджувала питання торгівлі людьми та сексуального рабства. Вона взяла відверті інтерв`ю і розповіла про долі молодих жінок з Росії, України, Молдови, Болгарії, Румунії, Казахстану та інших країн, обманом привезених у турецькі борделі. Журналістці також вдалося показати турецький бордель зсередини.

Переможці отримають грошові премії у розмірі 5 тис. доларів.

Ще 5 фіналістів премії отримають нагороди в розмірі 1 тис. доларів.

Фіналістами стали:

розслідування «Таміфлю» (NPR, Радіо «Канада CBC» і швейцарський телеканал TSI) про дії Всесвітньої організації охорони здоров`я та Центру з попередження захворювань, що змушують уряди багатьох країн витрачати мільярди на купівлю препарату «Таміфлю»;

«Летальна комерція» (кореспондент Bloomberg Markets Magazine Майкл СМІТ) про незаконну торгівлю людськими органами в Латинській Америці;

«Невидима армія» (журналістка-фрілансер Сара СТІЛЛМАН для New Yorker) про тяжке становище низькооплачуваних іноземців, що працюють на американських військових базах в Афганістані та Іраку;

«Корпус Миру: втрачена довіра» (Анна ШЕКТЕР і Брайан РОСС з ABC News) про недбайливе ставлення керівництва Корпусу Миру до своїх добровольців, яких згвалтовано або піддано сексуальним домаганням у місцях, де вони працювали;

«Пірати, контрабандисти та корумповані магнати» (репортери Форуму африканських журналістів-розслідувачів (FAIR), у якому журналісти виявили, що злочинна діяльність, контрабандисти і пірати підтримують економіку країн і людей, коли слабкі та неефективні уряди з цим не можуть впоратися.

Довідка УНІАН. Особливістю премії імені Деніела Перла є те, що її присуджують за спільні розслідування журналістів з декількох країн.

Нагородження відбувається кожні два роки. Цього року на конкурс було подано 70 робіт з 30 країн світу.

Глобальна конференція журналістів-розслідувачів (GIJC) і Глобальна мережа журналістів-розслідувачів (GIJN) надають журналістам-розслідувачам з різних країн можливість обмінюватися досвідом та інформацією.

Перша Глобальна конференція журналістів-розслідувачів пройшла у 2001 році у Копенгагені (Данія).

Сьома Глобальна конференція, проведена у Києві, зібрала 450 відомих журналістів та редакторів з усього світу. Організаторами виступили Scoop і український Інститут розвитку регіональної преси.