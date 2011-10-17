Вулиці батальйону «Нахтігаль» у селі Райлів не буде

Голова Нежухівскої сільської ради Михайло Яхван наклав вето на рішення ради про перейменування вулиці Миру в селі Райлів на вулицю Воїнів батальйону "Нахтігаль", пише Комерсант-Україна.

У самому селі жителі досі не можуть прийти до тями, оскільки ніхто не очікував такої гострої реакції на нову назву вулиці.Після недільного богослужіння 16 жовтня місцеві мешканці оточили сільського голови біля церкви і зажадали "повернути вулицю Миру": вони, виявляється, не знали про історичне минуле "Нахтігалю". За словами Михайла Яхвана, в понеділок відбудеться позачергова сесія сільради, де буде ухвалено рішення зберегти колишню назву вулиці.

Яхван зізнався, що для нього як і раніше загадка, чому було обрано саме таку назву.

"Батальйон "Нахтігаль" тут ніколи не був, ніхто зі старожилів села чи їхніх родичів не був у його лавах", - пояснив він, додавши, що не очікував "такого скандалу", а представники ВО "Свобода" ввели в оману і його, і мешканців села.

"До нас звернулися "свободівці" з пропозицією перейменувати вулицю. Почали збирати підписи – згоду дали тільки 38 людей з 322 мешканців села. Крім того, оскільки ВО "Свобода" виступила ініціатором такого рішення, то і жителі села, і депутати ради думали, що всі фінансові питання з перереєстрації документів і виготовлення табличок візьме на себе саме ця партія", - пояснив Михайло Яхван.

Нагадаємо, перейменування вулиці Миру на вулицю Воїнів батальйону "Нахтігаль" в селі Райлів, ініційоване депутатом Стрийської райради, представником ВО "Свобода" Мар`яном Берездецьким, викликало хвилю обурення як серед правлячої Партії регіонів, так і серед інших політичних сил, а також з боку Росії.

"Нахтігаль" і "Роланд" - військові підрозділи, сформовані в основному з українців, які воювали на боці Німеччини в перші роки Другої світової війни. З 1943 року основна частина учасників цих підрозділів увійшла до складу Української повстанської армії.