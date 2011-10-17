Через скорочення виробництва на ЗЗФ держава недоотримає 300 мільйонів?

За підсумками 2011 року фінансові втрати держави від вимушеного скорочення виробництва на ПАТ «Запорізький завод феросплавів» (ЗЗФ) можуть досягти понад 300 млн. грн.

Про це сьогодні під час Всеукраїнської акції протесту «Профспілки проти бідності», що проходила в Києві, повідомив колишній майстер плавильного цеху №4 ЗЗФ Ігор ЛИТВИНОВ.

За його словами, після скорочення 1 тисячі 400 працівників заводу і загального зниження зарплати на підприємстві на 20%, фонд заробітної плани на ЗЗФ скоротиться за підсумками року на 93,6 млн. грн. «Це приведе до зниження податкових відрахувань до міського бюджету на 8,6 мільйона гривень за підсумками року. Зниження відрахувань до Пенсійного фонду складе 31,2 мільйона гривень. Разом з тим навантаження на соціальний фонд зайнятості за обов`язковими виплатами складе за підсумками року 33,6 мільйона гривень», - зазначив І.ЛИТВИНОВ.

Він також підкреслив, що в результаті скорочення виробництва на ЗЗФ, завод не споживе цього року електроенергії на загальну суму близько 625 млн. грн. «Надлишок електроенергії, що утворився, державні енергогенеруючі компанії будуть змушені експортувати, але за ціною на 40% нижчою, ніж для промислових підприємств України. У результаті держава недоодержить близько 235 мільйонів гривень», - уточнив І.ЛИТВИНОВ.

На його думку, та вигода, яку держава одержала від підвищення ціни електроенергії для ЗЗФ, повністю знівелює втратами від вимушеного зниження виробництва на підприємстві. «Якщо очікуваний прибуток енергогенеруючих компаній складе за підсумками року 184 мільйони гривень, то втрати перевищать 300 мільйонів», - зазначив він і додав: «Я, як і решта працівників 4-го плавильного цеху ЗЗФ, потрапив під скорочення у зв`язку із зупиненням самого цеху. Основна причина зупинки цеху — переведення підприємства з 1 січня 2011 року з 1-го на 2-й клас споживання електроенергії. В результаті вартість 1 кіловата електроенергії для заводу становить близько 1 гривні з ПДВ. Працювати при такій ціні електроенергії неможливо, оскільки вона не дозволяє вивести виробництво феросплавів на рівень рентабельності. Керівництво заводу було змушене знизити обсяги виробництва, внаслідок чого було скорочено майже 40% працівників підприємства».

І.ЛИТВИНОВ констатував, що ситуація з відновленням постачань ЗЗФ електроенергії по 1-у класу споживання за останні кілька місяців так і не змінилася. «Всі наші звернення до Міністерства енергетики і вугільної промисловості, Кабміну, ефекту не мали. Нам кажуть, що нашою проблемою займаються, бо так як зараз, бути не повинно. Але, по суті, для зниження вартості електроенергії для ЗФЗ за 9 місяців так нічого і не зроблено. Ситуація на заводі залишається дуже складною. Імпорт феросплавів в Україну значно збільшився і становить сьогодні близько 50% від усього обсягу феросплавів, які споживають металургійні підприємства. Особливо багато імпортується феросиліцію, який і виплавлявся в 4-му цеху ЗЗФ. У перспективі така ситуація може привести до того, що українська металургія потрапить у повну залежність від імпортних феросплавів», - підсумував він.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня працівники плавильних цехів ПАТ «Запорізький завод феросплавів» звернулися з відкритими листами до Президента Віктора ЯНУКОВИЧА і народних депутатів України, в яких просили втрутитися в ситуацію з розмірами тарифів для феросплавних підприємств. Працівники ЗЗФ просять найвищих посадовців держави сприяти у встановленні справедливих тарифів на електроенергію, не вище ніж у конкурентів, а саме 0,32 грн. за кіловат, що відповідає статусу найбільших енергоємних підприємств.

На підприємстві нагадують, що ЗЗФ впродовж багатьох років відносився до 1-го класу споживачів електроенергії. Проте, з 1 січня 2011 завод було переведено на 2-й клас енергоспоживання, згідно з яким тариф на електроенергію для ЗЗФ зріс майже вдвічі - до 83 коп. за 1 кВт (без ПДВ). Окрім цього, з 1 січня 2011 року НАК «Енергетична компанія України» розірвала із ЗЗФ договір оренди електропідстанції «Ф-2», розташованої на території заводу, внаслідок чого ЗЗФ був позбавлений можливості отримання хоча б частини необхідної для виробничих цілей електроенергії по 1-у класу споживання.