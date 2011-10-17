У Попова звітують, що 98,9% житла вже підключені до тепла

За інформацією Головного управління житлового господарства, станом на 8 годину ранку сьогоднішнього дня до централізованого опалення підключено 98,9% (10 тис. 644 будинки) житлового фонду столиці.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Зокрема, теплоносій подано до 100% будинків у Солом’янському районі, 99,7% – у Дарницькому, 99,5% – у Печерському та 99,3% – у Голосіївському, Оболонському і Святошинському районах, 98,6% будинків житлового фонду у Подільському районі та 98,4% – у Шевченківському. Крім того, підключено до тепла 97,5% будинків у Дніпровському районі та 97% – у Деснянському.

У повідомленні також вказано, що до централізованого опалення підключено всі столичні об’єкти соціальної сфери.