Піротехніки Севастополя шукали гранату в сміттєвих баках

У Севастополі піротехніки УМНС у пошуках гранати перевірили всі сміттєві баки на проспекті, а міліцією всю ніч була оточена територія, де нібито викинули боєприпас.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі УМНС у місті Севастополі. За інформацією прес-служби, повідомлення про те, що нібито в сміттєвий контейнер по проспекту Генерала Острякова викинули гранату, надійшло в УМНС від міліції. «Очевидець розповів співробітникам правоохоронних органів, що бачив, як чоловік дістав із контейнера щось схоже на гранату, й викинув її назад», - йдеться в прес-релізі управління.

Повідомлення про те, що сталося надійшло пізно ввечері, співробітники УМВС оточили територію. «Піротехніки МНС Севастополя переглянули всі сміттєві баки. Заявка не підтвердилася. І незважаючи на це, МНС просить громадян бути пильними, і в разі виявлення підозрілих предметів повідомляти по телефону «101», - підкреслили в прес-службі.