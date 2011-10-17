Журналістам показали Ландіка

Сьогодні двом представникам журналістської делегації дозволили подивитися на депутата Луганської міської ради Романа Ландика через віконце кімнати, де він розмовляв зі своїм адвокатом і вивчав матеріали кримінальної справи. Про це інформує ТСН.

"Він сидів до нас обличчям і щось читав, так, це той самий Роман Ландік", - підтвердив один з журналістів Лайсман Путкарадзе.

У слідчому ізоляторі заявили, що увечері 14 жовтня Ландік знаходився у своїй камері у СІЗО, і бачити його в місті не могли.

"З 24 вересня Роман Ландік залишав СІЗО один раз - 26 вересня, коли його возили в суд для визначення запобіжного заходу", - стверджує начальник Луганського СІЗО Ярослав Мазанов.

Мазанов також розповів про умови утримання Ландика: він перебуває в чотиримісній камері, ще з трьома ув`язненими. "Стосунки з ними нормальні, рівні. Він взагалі не конфліктний", - вважає Мазанов.

За його словами, лише одного разу Ландік намагався спровокувати конфлікт з молодшим інспектором, і отримав за це стягнення: "Коли людина звикає жити в комфорті, природно, що тут у нього нерви на межі і не витримують".

Мазанов розповів, що рідні передали Ландіку телевізор. Затриманий отримує триразове харчування і раз на тиждень ходить до лазні. Після прибуття з Харківського СІЗО він скаржився на бронхіт, але отримав лікування, і зараз його стан здоров`я в нормі.

Начальник СІЗО також повідомив, що слідство підходить до кінця, і в даний час Ландік вивчає матеріали кримінальної справи.

Нагадаємо, 16 жовтня один з луганських сайтів видав сенсаційну заяву місцевого правозахисника Костянтина Реуцького про те, що Ландік розгулював містом. У міліції заявили, що веселий Ландік на вулиці просто "привидівся".

Романа Ландіка звинувачують у хуліганстві. Скандал спалахнув після того, як в інтернет потрапило відео, на якому Ландік у ресторані кидається з кулаками на молоду дівчину, а пізніше починає тягати її за волосся по підлозі.

У липні Ландика затримали в російському Краснодарі, як потім пояснили в прокуратурі РФ, "у зв`язку з його знаходженням в міждержавному розшуку". Через деякий час Росія екстрадувала Ландика в Україну.