У Сирії загинула українка

У Сирії сьогодні загинула українка.

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві закордонних справ України із посиланням на речника відомства Олександра ДИКУСАРОВА.

«За повідомленням Посольства України в Сирійській Арабській Республіці, 17 жовтня ц.р. близько 13:30 за київським часом в результаті перестрілки в м. Хомс загинула громадянка України», – йдеться у повідомленні.

Посольством України у Сирії встановлено контакт із родичами загиблої, які також проживають у цій країні, зазначили у МЗС. «У співпраці з правоохоронними органами Сирії вживаються заходи щодо уточнення обставин загибелі громадянки України», – додали у відомстві.

Також МЗС повідомило, що справа перебуває на контролі у Департаменті консульської служби та Посольстві України в Сирії.