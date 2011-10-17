Обвинувачення завершило допит Пукача у справі Гонгадзе

Печерський райсуд Києва переніс розгляд кримінальної справи проти Олексія Пукача за звинуваченням у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе на 20 жовтня.

Про це повідомила адвокат вдови журналіста Мирослави Валентина Теличенко, інформує ТСН.

Суд продовжить слухання справи з 10:30.

На засіданні в п`ятницю, 14 жовтня, йшов допит підсудного, зокрема, свої питання до нього завершила задавати Теличенко, після чого допит продовжив один з потерпілих у цій справі - журналіст Олексій Подольський.

За словами адвоката, свідчення підсудного підтвердили наявність у цій справі процесуальних порушень, про які вона та її підзахисна говорили ще на стадії досудового слідства та на підставі яких вони зверталися в Генпрокуратуру з клопотанням про відвід слідчого.

За прогнозами Теличенко, після питань Подільського сторони процесу займуться усуненням суперечностей у показаннях Пукача, які він дав на досудовому слідстві, з показаннями на судовому слідстві.

У той же час адвокат підкреслила, що, швидше за все, суд не буде проводити допит Мирослави Гонгадзе, яка перебуває в США, всього лише зачитавши покази, дані нею на досудовому слідстві.

Як відомо, досудовим слідством у справі було встановлено, що Пукач, будучи посадовою особою, на виконання наказів і вказівок тодішнього міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка та інших посадових осіб у травні-вересні 2000 року перевищив службові повноваження щодо журналіста Подольського та Гонгадзе і 17 вересня 2000 року скоїв вбивство останнього.