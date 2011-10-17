В Україні збільшилося виробництво легкових автомобілів

Виробництво легкових автомобілів в Україні у січні-вересні ц.р. збільшилося на 50,0%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, до 71,8 тис. штук.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням Держстату, виробництво автобусів в Україні у січні-вересні ц.р. збільшилося на 35,6%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, до 2 585 штук, а виробництво вантажних автомобілів скоротилося на 35,0% – до 2 335 штук.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році виробництво легкових автомобілів в Україні збільшилося на 14,6%, порівняно з 2009 роком, до 75,3 тис. штук. Виробництво автобусів в Україні в 2010 році збільшилося на 80,6%, порівняно з 2009 роком, до 2 674 штук, а виробництво вантажних автомобілів збільшилося на 93,7% – до 4 853 штук.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є Корпорація «УкрАВТО», Корпорація «Богдан», ЗАТ «Єврокар», Група компаній «АІС», Корпорація «Еталон» й ін.