Без грошей закрилася дитяча школа мультиплікації

У Луганську через недостатнє фінансування закрилася дитяча школа мультиплікації «Фантазери». Про це УНІАН повідомив керівник школи і академії мультиплікації Олексій СИЧ.

За його словами, «аналогів нашому навчальному закладу немає в жодному з міст України, ми першими позначили Луганськ на карті світової мультиплікації. Наші діти - постійні учасники мультиплікаційних фестивалів, міжнародних і всеукраїнських, вони завжди приїжджали з призовими місцями і Гран-прі. Нас знає Росія, Молдова, Білорусь. Проте цих заслуг недостатньо для того, щоб забезпечувати роботу школи мультиплікації, необхідні гроші. Ми зверталися і до міської влади і до заможних людей, але результату немає. Через відсутність коштів школа мультиплікації припиняє своє існування».

За словами О.СИЧА, існування школи обходиться в 20–30 тисяч грн. на рік. Це витрати на витратні матеріали, ремонт комп`ютерів, техніки, зарплату викладачів. Єдиний партнер «Фантазерів» – Луганський державний інститут культури і мистецтв - надав приміщення і допомогу, але цього, за словами О.СИЧА, не вистачає.

Як розповів О.СИЧ, академія мультиплікації, де на даний момент навчаються 6 дітей від 14 до 16 років, зможе доучити їх до кінця року, але новий набір здійснювати вже не буде

За словами Олени ЗАСЛАВСЬКОЇ, син якої Іван ШАБАНОВ вчився у школі мультиплікації від дня її заснування, на місяць батьки платили за навчання дитини 300 грн., «але цих грошей недостатньо, устаткування дуже дороге».

«Для дітей закриття школи це травма. У них стільки ідей, стільки проектів, яким не судилося збутися», - сказала О.ЗАСЛАВСЬКА.

Луганська академія мультиплікації була створена у 2006 році. Академія є одним з підрозділів підготовки до вишу Луганського державного інституту культури і мистецтв. На момент відкриття вона налічувала 7 дітей. Перед закриттям у ній навчалися 16 слухачів від 14 до 16 років, але їх число було скорочене до шести. У 2008 році відбувся перший її випуск, 5 студентів одержали свідоцтва про закінчення академії.

Луганська школа мультиплікації «Фантазери» була відкрита в 2007 році. На момент відкриття вона налічувала 5 учнів. Перед закриттям учнями школи були 15 дітей від 6 до 12 років.

Учні цих двох навчальних студій – дипломанти всеукраїнських і міжнародних конкурсів: Гран-прі в номінації «Краща анімаційна робота дитячої студії» ІІІ Міжнародного телевізійного дитячого фестивалю «Включайся!», Казань (Росія), а також Гран-прі на Міжнародному фестивалі фільмів, теле– і радіопрограм для дітей і юнацтва «Золоте курча» Феодосія; І місце в номінації «Кращий анімаційний фільм» Всеукраїнського конкурсу «Творча валіза», Рівне. У травні цього року на ІІІ Міжнародному фестивалі дитячої мультиплікації «Сюрприз» Гран-прі одержали три учні школи «Фантазери». На початку жовтня вихованці школи отримали перемогу на третьому Міжнародному телевізійному фестивалі «Дитятко» у Харкові.