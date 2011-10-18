Мін'юст бере банкрутів під контроль

Міністерство юстиції затвердило Порядок, згідно з яким Мін‘юст затверджуватиме плани санації підприємств та мирових угод у справах про банкрутство.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, відповідний наказ підписав міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

Дія наказу поширюватиметься на господарські організації з корпоративними правами держави понад 25 відсотків їх статутного капіталу, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство.

Зокрема, згідно з наказом Мін‘юсту, арбітражні керуючі (розпорядники майна, керуючі санацією, ліквідатори) матимуть право подавати на затвердження до господарського суду плани санації та мирові угоди боржників виключно після їх погодження Міністерством юстиції.

Приймаючи рішення про погодження планів санації та мирових угод боржників, Мін’юст оцінюватиме подані документи на предмет їх відповідності вимогам законодавства в сфері банкрутства та управління об’єктами державної власності, а також включення до них переліку заходів, які мають забезпечити ефективну санацію (відновлення платоспроможності боржника), недопущення подальшого банкрутства боржника або порушення нової справи про банкрутство відносно боржника після затвердження мирової угоди.

Водночас, оцінку планів санації та мирових угод боржників на предмет найбільшої ефективності і оптимальної доцільності заходів, відсутності загрози нанесення збитків економічним інтересам держави здійснюватиме Фонд державного майна України та інші органи управління об’єктами державної власності в межах їх повноважень.

Рішення Мін‘юсту щодо погодження або відмову в погодженні мирової угоди прийматиметься у місячний термін. План санації підприємства-боржника схвалюватимуться Міністерством протягом трьох місяців з дня ухвали суду про проведення санації.

Наказ Мін‘юсту видано на виконання законів «Про управління об’єктами державної власності» та «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Зокрема, закон покладає на державний орган з питань банкрутства здійснення державної політики щодо запобігання банкрутству, а також забезпечення умов реалізації процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом стосовно державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує двадцять п`ять відсотків. Закон також визначає необхідність погодження з державним органом з питань банкрутства мирових угод та планів санації в процедурі банкрутства господарських організацій з корпоративними правами держави понад 25 відсотків їх статутного капіталу.

*** Згідно з Положенням про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року №395/2011, Мін’юст визначено головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики з питань банкрутства.