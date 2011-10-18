Охорона півгодини не пускала пожежників у палаючий офіс

У Києві працівники Міністерства надзвичайних ситуацій майже дві години гасили пожежу в адміністративно-офісній будівлі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України у Києві, 17 жовтня о 23.52 до Головного управління МНС України в м. Києві надійшло повідомлення про пожежу в адміністративно-офісній будівлі на вул. Сім’ї Сосніних, 9 у Святошинському районі столиці.

Сигнал надійшов від спрацювання пожежної сигналізації. За 9 хвилин на місце прибули перші підрозділи пожежно-рятувальної служби.

Осередок пожежі знаходився в одному з офісних приміщень на другому поверсі двоповерхової будівлі. Горіли офісні меблі та приладдя. Існувала загроза розповсюдження полум’я на інші офісні приміщення, зокрема на відділення банку, що знаходиться приблизно в 10 метрах від осередку пожежі.

Щоб потрапити до палаючого приміщення, рятувальники вимушені були близько півгодини чекати дозволу охоронної фірми об’єкту, після чого вони змогли розпочати гасіння пожежі. Враховуючи можливість швидкого розповсюдження полум’я, пожежу гасили за підвищеним рангом, з використанням додаткової, основної та спеціальної пожежної техніки. Вогонь вдалося загасити 18 жовтня о 02.00. Рятувальникам вдалося не допустити поширення полум’я на інші офісні приміщення компаній та відділення банку.

Пожежею пошкоджено внутрішню оббивку приміщення, меблі та офісну оргтехніку. Постраждалих немає.

Причина пожежі та збитки з’ясовуються.