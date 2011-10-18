Гірників у Дзержинську піднімають на поверхню

Ситуація на шахті ім. Дзержинського стабілізувалася, повідомляє Профспілка працівників вугільної промисловості України. Гірників піднімають на поверхню. На шахту ім. Дзержинського подано напругу. Запускаються в роботу всі механізми та агрегати шахти, що працюють від електрики, в тому числі і водовідливна установка, вентилятор головного провітрювання, людська кліть. Усі 146 людей, що знаходяться в шахті, зараз піднімають на поверхню. Ніхто з гірників не постраждав.

Після виведення людей фахівці з охорони праці проведуть заміри рівня газу у виробках, всі необхідні заходи з дегазації. Тільки після цього підприємство відновить роботу в звичайному режимі.