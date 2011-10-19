Облрада: пенсіонерів цинічно обдурили

18 жовтня депутати Львівської обласної ради ухвалили на сесії заяву до Президента України та Верховної Ради з приводу антиконституційності пенсійної реформи.

Як передає кореспондент УНІАН, за заяву проголосували 73 депутати.

Рішення скерують до районних рад та міських рад міст обласного значення Львівської області з пропозицією підтримати заяву.

У заяві наголошується на тому, що «Верховна Рада України, всупереч здоровій логіці та низці положень Конституції України, ухвалила Закон “Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи”. А вже 9 вересня цей закон терміново був підписаний Президентом України і опублікований у засобах масової інформації. Цей закон абсолютно несправедливо поділяє пенсіонерів на “білих” і “чорних”. Так як нові норми вступають в силу з 30 вересня цього року, то всі ті, хто вийде на пенсію після цієї дати, будуть у набагато гіршому матеріальному становищі, аніж ті, хто став пенсіонером навіть на день раніше”.

Депутати облради заявляють, що „вже у жовтні близько 3 тисяч жителів Львівщини, які вийдуть на пенсію, відчують на собі це “покращення життя вже сьогодні”, яке їм обіцяв Віктор ЯНУКОВИЧ. Загалом же на Львівщині, відповідно до даних статистики, щороку на пенсію виходять близько 38 тисяч громадян. Усі вони починаючи з 1 жовтня 2011 року будуть цинічно обдурені нинішньою владою”.

«Львівська обласна рада заявляє, що ця реформа є нічим іншим, як пограбуванням українського народу, оскільки у майбутньому передбачає позбавлення більшої частини українців засобів для життя при досягненні пенсійного віку. Також Львівська обласна рада звертається до Верховної Ради України та Президента України з вимогою негайної розробки справжньої пенсійної реформи в межах широкої реформи економіки України», - йдеться у заяві.