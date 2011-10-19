Працедавці селян об'єдналися

В Україні створено Федерацію працедавців агропромислового комплексу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства України.

Як заявив міністр аграрної політики і продовольства Микола ПРИСЯЖНЮК, співпраця Мінагропроду з фахівцями та експертами Федерації працедавців агропромислового комплексу і продовольства України посилить діалог між аграріями і державою. «Аграрно-промисловий сектор – єдина галузь, яка не мала федерації працедавців. І нарешті таку організацію створено. Мінагрополітики обов`язково активно співпрацюватиме з Федерацією працедавців агропромислового комплексу і продовольства України», - зазначив міністр.

«Створена Федерація допоможе об`єднати зусилля аграріїв у відстоюванні різних програм і преференцій аграріям. Принаймні я хотів би побажати цього Федерації, щоб вона не стала черговою модною асоціацією, а працювала на результат. Крім того, активна співпраця Міністерства з Федерацією посилить соціальний діалог влади та аграріїв», – наголосив М.ПРИСЯЖНЮК.