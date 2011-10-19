Кабмін передумав закуповувати вершкове масло

Кабінет міністрів України скасував своє рішення від 5 вересня 2011 року про ухвалення постанови «Про закупівлю Аграрним фондом масла вершкового, яке було раніше імпортовано до України» (протокольне рішення).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства аграрної політики і продовольства, опублікованому на сайті уряду.

Повідомляється, що Мінагропрод листом від 6 жовтня 2011 р. поінформував Кабмін про проведення наради за участю представників асоціації «Укрмолпром», Союзу молочних підприємств України, Європейської Бізнес Асоціації і молокопереробних підприємств – виробників масла вершкового, за результатами якого підготовлено Меморандум про узгодження дій між Мінагропродом і молокопереробними підприємствами про формування державного інтервенційного фонду масла вершкового з наявних залишків його на переробних підприємствах.

Зазначені заходи, вважають у міністерстві, дадуть змогу забезпечити стабілізацію цінової ситуації на внутрішньому ринку вершкового масла.