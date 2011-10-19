Помер Рамаз Чхіквадзе (фото)
Визначному грузинському акторові йшов 83-й рік
Відомий грузинський актор, Рамаз Чхіквадзе помер після тривалої хвороби у віці 83 років, повідомляє Радіо Свобода.
З його смертю в грузинському театрі й кіно завершилася ціла епоха. З 1951 року Рамаз Чхіквадзе служив у театрі імені Руставелі. Найвизначніші ролі він зіграв у виставах Роберта Стуруа. У тому числі роль Аздака в "Кавказькому крейдяному колі" та Річарда Третього.
Не менш успішною була його кар`єра в кіно. Він зіграв у фільмах Резо Чхеїдзе і Тенгіза Абуладзе. Мистецтвознавці вважають Рамаза Чхіквадзе великим актором. Він справді міг створити незабутні образи як трагічного, так і комічного плану.
|"Чричина" (1954, перша роль у кіно)
|"Страховий агент" (1985)
|"Древо бажання" (1976)
|"Ашик-керіб" (1988)
"Кавказьке крейдяне коло" (2004)
|"Скорботна нечутливість" (1983)
|"Перемога" (1984)
|"Король Лір" (1987)
"Мелодії Верійського кварталу" (1973)
|"Саджанці" (1972)
Рамаз Чхіквадзе відомий і як громадський діяч. Він зіграв важливу роль у подіях 1990-х років та під час "Революції троянд" 2003 року.
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