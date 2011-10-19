Міністр оборони приїхав говорити з Януковичем про ЧФ

Міністр оборони РФ Анатолій Сердюков відвідає в середу з одноденним робочим візитом Україну, повідомили РІА "Новости" в управлінні прес-служби і інформації Міноборони Росії.

"Під час перебування в Києві глава російського оборонного відомства має намір провести переговори з міністром оборони України Михайлом Єжелем", - йдеться в повідомленні.

Крім того, програмою візиту передбачена зустріч з президентом України Віктором Януковичем. Міністр планує обговорити широке коло питань взаємодії двох країн у військовій сфері, в тому числі проблеми забезпечення стабільного функціонування Чорноморського флоту на території Україні.