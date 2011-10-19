Україна розраховує на грант Світового банку

Україна розраховує на одержання гранту Світового банку (СБ) у розмірі 5 млн. доларів на розробку нормативно-правової бази і технічної документації з впровадження в Україні національного вуглецевого ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив директор міжнародного департаменту Державного агентства екологічних інвестицій Вадим СИДЯЧЕНКО.

За його словами, залучити таку суму Україна планує в рамках спеціальної ініціативи СБ «Партнерство з ринкової готовності» (PMR). Він нагадав, що Україна подала заявку на участь в цій програмі однією з перших у березні 2011 року, а 27-28 жовтня цього року на черговій зустрічі Асамблеї PMR у Стамбулі Україна презентує проект національної програми дій з підготовчої фази впровадження в Україні вуглецевого ринку.

В.СИДЯЧЕНКО відзначив, що у разі успішного захисту плану дій, Україна може розраховувати на виділення першого траншу грантової допомоги в розмірі 350-400 тис. доларів на розробку технічного завдання реалізації цього проекту.

Надалі, відзначив В.СИДЯЧЕНКО, в рамках проекту за кошти СБ буде розроблено пакет нормативно-правової і технічної документації, що стане фундаментом впровадження в Україні національного вуглецевого ринку. Чиновник зазначив, що під час розробки нормативно-правового поля Україна орієнтуватиметься, в першу чергу, на досвід функціонування аналогічних ринків у країнах ЄС для створення можливості надалі інтеграції українського ринку в загальноєвропейський.

Водночас, як уточнив начальник відділу обліку парникових газів Держекоінвестицій Олексій ХАБАТЮК, на сьогоднішній день місткість внутрішнього вуглецевого ринку за підрахунками агентства досягає 100-200 млн. тонн СО2. При цьому точна цифра у вартісному вираженні на сьогоднішній день не прорахована.