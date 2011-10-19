Путін і Азаров хочуть розраховуватися рублями

Прем`єр-міністри Російської Федерації і України Володимир ПУТІН і Микола АЗАРОВ обговорили можливість взаєморозрахунків обох країн у рублях і домовилися про проведення наступного тижня зустрічі міністрів фінансів і голів центробанків обох країн з цього питання

Про це повідомив журналістам у Санкт-Петербурзі прес-секретар російського прем`єра Дмитро ПЄСКОВ, передає РІА "Новости".

За словами Д.ПЕСКОВА, прем`єри детально обговорили взаємодію двох країн в енергетиці, ракетно-космічній галузі, авіації, кредитно-фінансовій сфері.

«У контексті останнього питання детально обговорили можливість взаєморозрахунків у рублях у торгових операціях. Домовилися, що наступного тижня міністри фінансів і голови центральних банків обох країн проведуть відповідні переговори», - сказав Д.ПЄСКОВ за підсумками Ради глав урядів країн СНД.

Нагадаємо, що 18 жовтня глави урядів країн СНД домовилися про підписання договорів про зону вільної торгівлі у рамках Співдружності.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ учора, 18 жовтня, відбув з дводенним робочим візитом до Санкт-Петербурга.

У вівторок М.АЗАРОВ взяв участь у засіданні Ради глав урядів країн-учасниць Співдружності незалежних держав.

На середу, 19 жовтня, запланована зустріч М.АЗАРОВА з главою уряду Російської Федерації Володимиром ПУТІНИМ.

Також у середу М.АЗАРОВ візьме участь у розмові глав урядів Євразійського економічного співтовариства (ЄврАзЕс) і в засіданні глав урядів ЄврАзЕс.