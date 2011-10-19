Грабіжник за 9 місяців «почистив» 10 сільрад

Житель Тернопільщини пограбував понад десять сільрад.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділ громадських зв’язків обласного управління міліції, уже раніше суджений 43-річний житель Борщівського району за 9 місяців, які провів на волі, вчинив понад 20 крадіжок. Зокрема у Теребовлянському районі обікрав дві сільради, з яких виніс комп’ютерну техніку, а в самій Теребовлі проник у школу, звідки вкрав не лише комп’ютери, а й муляжі зброї, що використовувались на заняттях з допризовної підготовки.

Окрім того, злодій обікрав сільраду у Борщівському районі, квартиру в Заліщиках та ковбасний цех і поштове відділення у Гусятинському районі, згодом – 8 сільрад Чернівецької області.

Чимало з вкраденого правоохоронці виявили у його приватному помешканні у селі Пищатинці Борщівського району.

Щодо затриманого порушено кримінальну справу.

Як зазначили правоохоронці, за вчинення крадіжок чоловік уже відбув у місцях позбавлення волі 12 років.