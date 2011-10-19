Завтра у Києві буде сухо і тепло

Завтра, 20 жовтня, в Україні утримається мінлива хмарність, в деяких регіонах - дощі.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, зокрема, вночі в Криму та східних областях місцями невеликий дощ, вранці та вдень в більшості західних областей дощі. На решті території без опадів. Вночі та вранці на Лівобережжі та в Криму місцями туман. Вітер південно-західний, в східній частині північно-західний, 5-10 м/с, в Карпатах пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, на Закарпатті, в Криму, на узбережжі морів та сході країни 1-6° тепла; вдень 8-13°, на півдні та Прикарпатті до 16°.

У Києві та Київській області завтра без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі по області від 3° тепла до 2° морозу, вдень 8-13° тепла, у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 11-13° тепла.