У Краснодоні отруїлися майже 30 школярів

У школі-гімназії Краснодона зафіксовано харчове отруєння учнів 1-4 класів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Луганської обласної державної адміністрації.

За їх даними, стан дітей задовільний, більшість з них лікарняного лікування не потребують. Проте щоб не ризикувати їхнім здоров`ям, всіх 28 учнів було госпіталізовано і взято під спостереження інфекціоністів.

Як повідомляють в обласному управлінні охорону здоров`я, причини того, що сталося, називати ще рано. Їхні фахівці вже працюють на місці події. До з`ясування всіх обставин також залучено працівників санітарно-епідеміологічної станції. Узято проби їжі на аналіз, проводиться обстеження працівників харчоблоку.