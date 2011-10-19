18-річний «батько» жорстоко побив немовля

На Київщині 18-річний батько жорстоко побив свою дев’ятимісячну дитину.

Як повідомили УНІАН у зв’язків з громадськістю МВС України, про це стало відомо від медиків лікарні, куди немовля доставила швидка допомога.

Лікарі після огляду дев’ятимісячного хлопчика виявили у нього гематому лобної ділянки головного мозку, перелом плечової кістки зі зміщенням, множинні забої м’яких тканин в ділянках суглобів. За словами мами, дитину побив вісімнадцятирічний батько.

На місце пригоди правоохоронці виїхали одразу, проте чоловіка вдома не було. Він переховувався у товариша, де його і затримали.

За словами тимчасово виконуючого обов’язки начальника відділу кримінальної міліції у справах дітей Київщини Олександра ДУДНИКА, того дня горе-батька разом із дружиною та сином були вдома. Малюк почав плакати, батько закрив малюку рота. Хлопчик не стихав, тоді чоловік почав лупцювати його руками і ногами. Бив головою об стіну та кидав на підлогу. Мати кинулася захищати дитину. Чоловік побив і її.

За даним фактом обухівська міліція порушила кримінальну справу за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. На сьогоднішній день чоловік перебуває під вартою. Свою провину він визнав повністю. Слідчі дії тривають, після отримання результатів проведених експертиз, в тому числі і психіатричної, справу буде передано до суду. За побиття немовляти батькові загрожує до восьми років позбавлення волі.