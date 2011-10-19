У Київському зоопарку - ще одна смерть

У Київському зоологічному парку 19 жовтня була констатована смерть самки оленя Давида з симптоматикою, ідентичною тій, що була в отруєного самця оленя такого ж різновиду.

Про це говориться в повідомленні прес-служби КП “Київський зоопарк”.

Згідно з офіційною інформацією, смерть самця оленя Давида було констатовано лікарями ветеринарної медицини 14 вересня 2011 року. За результатами розтину оленя та після проведення додаткових мікробіологічних, гістологічних та токсико-біологічних досліджень встановлено, що смерть тварини була спричинена гострим отруєнням антикоагулянтом прихованої дії з групи гідрооксикумаринів – бромадіалоном.

За фактом отруєння оленя керівництво Київського зоопарку звернулося до прокуратури Шевченківського району міста Києва з проханням провести перевірку та передало всі підтверджуючі матеріали.

Київський зоопарк висловлює занепокоєння з приводу цих трагічних подій та сподівається на підтримку ЗМІ у розслідуванні цих злочинів.