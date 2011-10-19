У Краснодоні росте кількість отруєних дітей - вже 41

У Краснодоні Луганської області з харчовим отруєнням госпіталізовано ще 5 школярів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Таким чином станом на 15.30 кількість госпіталізованих дітей з харчовим отруєнням становить 41.

Перебіг захворювання госпіталізованих - середнього ступеню важкості.

Як повідомляв УНІАН, дітей з харчовим отруєнням (спочатку 28 школярів, потім ще 8) було госпіталізовано до другої інфекційної Краснодонської міської лікарні сьогодні, 19 жовтня.

Всі вони учні 1-4 класів Краснодонської міської гімназії. Попередній діагноз хворих - гострий гастроентерит.

Загалом в гімназії навчається 684 особи (272 учні 1-4 класів навчаються і харчуються в окремій будівлі).

В осередку захворювання фахівцями обласної та районної СЕС здійснюється комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

Взято проби води та залишків продуктів для встановлення діагнозу захворювання.