У Краснодоні росте кількість отруєних дітей - вже 41
Всі - учні молодших класів
У Краснодоні Луганської області з харчовим отруєнням госпіталізовано ще 5 школярів.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.
Таким чином станом на 15.30 кількість госпіталізованих дітей з харчовим отруєнням становить 41.
Перебіг захворювання госпіталізованих - середнього ступеню важкості.
Як повідомляв УНІАН, дітей з харчовим отруєнням (спочатку 28 школярів, потім ще 8) було госпіталізовано до другої інфекційної Краснодонської міської лікарні сьогодні, 19 жовтня.
Всі вони учні 1-4 класів Краснодонської міської гімназії. Попередній діагноз хворих - гострий гастроентерит.
Загалом в гімназії навчається 684 особи (272 учні 1-4 класів навчаються і харчуються в окремій будівлі).
В осередку захворювання фахівцями обласної та районної СЕС здійснюється комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.
Взято проби води та залишків продуктів для встановлення діагнозу захворювання.